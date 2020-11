„Zu viel Elend gesehen, um zu schweigen“

Von Sabine Rücker

Großglattbach/Kapstadt. Aufgewachsen ist sie in „Glabbich“, sagt Salome Geiger und gemeint ist Großglattbach. „Es war für mich als Kind schon klar, dass ich mal ins Ausland gehe“, sagt die „entschiedene Christin“ über sich. Sie sei evangelisch, aber es sei für sie nicht so wichtig, ob evangelisch oder katholisch, vielmehr komme es darauf an, „wie man das lebt“, so die 36-Jährige.

Im Elternhaus hätten immer wieder Missionare gewohnt, die aus dem Ausland kamen, begründet Geiger ihre Reise in die weite Welt. Herumgekommen ist sie in der Tat. Schon während der Ausbildung zur Erzieherin, die im Kindergarten am Senderhang in Mühlacker beginnt, absolviert sie ihr Anerkennungsjahr in Valencia in Spanien. Im Alter von 23 Jahren besucht sie sechs Monate lang die Bibelschule der Organisation „Jugend mit einer Mission“ bei Augsburg. Im Anschluss daran kümmert sie sich zweieinhalb Jahre um Frauen im Rotlichtviertel Amsterdams. „Das war schon happig, vom behüteten Glabbich nach Amsterdam ins Rotlichtviertel zu kommen.“ Viele der Frauen dort hätten anfänglich gesagt, dass sie das, was sie machen, lieben. „Aber je länger sie uns kannten, umso mehr haben sie sich geöffnet und ihre Lebensgeschichte erzählt.“ Von Vergewaltigung, Missbrauch und Zwang sei dann auch unter Tränen die Rede gewesen.

Das sei die beste Schule für ihre jetzige Tätigkeit gegen Menschenhandel im südafrikanischen Kapstadt gewesen, berichtet Geiger.

Mit 26 Jahren folgt eine Weiterbildung in der Seelsorge in Hawaii, dem Hauptsitz der Organisation „Jugend mit einer Mission“. „Das war super“, sagt sie. Bei einem dreimonatigen praktischen Teil dieser Weiterbildung kommt sie nach Südafrika, just zu jener Zeit, als die erste Frau in das Frauenhaus der Organisation S-Cape gegen Menschenhandel einzieht. Es habe sich um das erste Frauenhaus in Südafrika gehandelt, das von der Regierung anerkannt wurde. Erst 2015 sei dort das Gesetz gegen Menschenhandel erlassen worden. „Obwohl es ein gutes Gesetz ist, fehlt es an der Umsetzung. So bin ich dankbar, dass S-Cape seit 2011 mehr als 100 Frauen Zuflucht geben konnte“, sagt Geiger.

Seit 2013 habe sie fünf Jahre lang jährlich eine internationale Konferenz gegen Menschenhandel geleitet, bei der bis zu elf verschiedene Länder teilnahmen. Mit im Boot sind auch die Regierungen, Organisationen, die Polizei und die südafrikanischen Hawks, eine Eliteeinheit der Polizei, die dem amerikanischen FBI entspreche. Trainings, Schulungen, Aufbau von Partnerschaften stehen dabei im Fokus.

Auf einem der Kongresse kommt sie zum ersten Mal mit Menschen in Kontakt, die bei der Flughafenkontrolle in Johannesburg darauf achten, wer auf seinem Weg sei, gehandelt zu werden. „Das hat mich total angesprochen“, erinnert sich Geiger. Sie arbeitet zu der Zeit gemeinsam mit der Polizei auf einem Rastplatz für Lastwagen. Dort habe sie eines Nachts ein zwölfjähriges Mädchen angesprochen, was sie denn hier mache. „Meine Mama sucht Liebe bei den Lkw-Fahrern“, sei die Antwort gewesen. Auch sie selbst müsse manchmal mitarbeiten, habe das Kind gesagt.

„Menschenhandel ist Ausbeutung“, definiert die Polizei auf ihrer Beratungsseite. Von Menschenhandel spreche man, wenn die persönliche Zwangslage eines Menschen ausgenutzt wird, um ihn auszubeuten – bei der Prostitution, als Arbeitnehmer, Bettler, als Organspender oder auch als zur Straftatenbegehung gezwungene Täter. Salome Geiger zählt noch die Zwangsheirat dazu. „Der Menschenhandel ist weltweit eines der bedeutendsten Geschäfte der Organisierten Kriminalität“, heißt es auf der Seite bei polizei-beratung.de. Das Schlimme in Südafrika sei, dass es für Kinder- und Jugendliche im ganzen Land noch kein Schutzhaus gebe, so Geiger. Sie kommt, ebenfalls während einer der Konferenzen, mit der Organisation Hope Risen Foundation in Kontakt. „Ich sehe meine Aufgabe darin, Einheimische zu schulen und zu unterstützen. Deshalb bin ich froh, dass S-Cape jetzt in den Händen von Einheimischen liegt.“ Seit Ende 2019 ist sie bei Hope Risen. Angestellt war sie bis zum Jahr 2018 bei der Organisation „Jugend mit einer Mission“, seitdem arbeitet sie für den Verein Vereinigte Deutsche Missionshilfe.

„Ich habe sehr viel Aufklärungsarbeit in der Schule gemacht“, sagt Geiger. Es gebe zwar elf offizielle Sprachen in Südafrika, aber Englisch werde fast überall gesprochen. Die Klassenstärke liege bei 40 bis 50 Schülern. Einmal hätten die Kinder erzählt, dass ein Auto mit Männern vorbeigefahren sei und diese gefragt hätten, ob sie Hunger haben. „Manche der Freunde werden seitdem vermisst, das war das Krasseste, was wir gehört haben. Da ist meine Liebe zu Kindern zu groß, als dass ich nur zuschauen kann. Dann haben wir privat eine Essensausgabe gestartet.“

Ihr Herz brenne für die Arbeit, sagt Geiger, „ich habe zu viel Elend gesehen, um zu schweigen“.

Ein Jahr später wird sie gefragt, ob sie sich vorstellen kann, am Flughafen von Kapstadt zu arbeiten. „Wir verhindern, dass Menschen eingeschleust werden“, sagt sie über ihre Arbeit dort. Mit geschultem Blick sucht sie potenzielle Opfer von Menschenhändlern und verwickelt sie zunächst in ein nettes Gespräch. Junge Frauen zum Beispiel, die erzählen, ihr neuer Freund, den sie über Facebook kennengelernt hätte, habe den Flug bezahlt und warte nun auf sie. Dabei stellt sich heraus, dass es sich um einen sogenannten Loverboy handelt, der die Frauen mit Versprechungen von zu Hause weglockt. Diese erwartet dann aber nicht die Liebe ihres Lebens, sondern beispielsweise ein Dasein als Prostituierte. Innerhalb eines Jahres konnten 70 potenzielle Opfer am Flughafen gerettet werden.

Nun ist sie seit Oktober vergangenen Jahres in Deutschland gestrandet. „Ich wollte das Visum für Südafrika verlängern. Im März habe ich dann das Visum bekommen, einen Tag später hat der südafrikanische Präsident gesagt, dass wir aus Deutschland nicht mehr einreisen dürfen und das Visum nicht mehr gültig ist“, erzählt Geiger. Im Ländle kommt sie bei der Familie und bei Freunden unter. „Seit dieser Woche weiß ich, dass ich wieder ausreisen darf und das Visum wieder gültig ist.“ Allerdings hat sie im Januar noch Termine, zum Beispiel für ein Interview beim ERF, einem evangelischen Sender. „Aber ich habe jeden Tag Kontakt zu meinem Team in Südafrika“, sagt Geiger.

Corona habe vor allem die armen Menschen in Südafrika hart getroffen. „Wir hatten einen ganz harten Lockdown in Südafrika“, sagt sie. Das sei beispielsweise für die vielen Tagelöhner, die früh morgens an der Straße stehen und auf einen Job hoffen, schlimm gewesen. Die Armutsrate sei daraufhin drastisch gestiegen. Um die „moderne Form der Sklaverei“ zu bekämpfen, will sie im kommenden Jahr so bald wie möglich wieder nach Kapstadt. Obwohl sie in den Elendsvierteln schon viele Leichen im Graben gesehen und Schüsse gehört hat. „Ich kann nicht sagen, dass ich keine Angst habe. Ich weiß nicht, ob ich wieder heimkomme. Aber meine Beziehung zu Gott gibt mir Kraft. Ich gehe weiter, auch wenn ich Morddrohungen erhalte“, sagt Salome Geiger. Sie will also wieder die weite Reise antreten – aber nach dem Gespräch mit der VKZ, da besucht sie erst mal ihre Eltern. In Glabbich.

Über die Vereinigte Deutsche Missionshilfe kann man unter dem Stichwort Zweck „Hope Risen“ die Arbeit von Salome Geiger unterstützen. Unter anderem soll ein Kinder- und Jugendheim gebaut werden, sagt Geiger. Weitere Informationen unter E-Mail salome@hoperisen.com. Informationen für Betroffene in Deutschland gibt es unter anderem hier: www.polizei-beratung.de/opferinformationen/menschenhandel.