Zielscheiben und Turm zerstört

Remseck (p). Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 17 und 20 Uhr Zielscheiben und fest verankerte Holzfiguren auf der Bogenschießanlage am Hummelberg in Remseck beschädigt und darüber hinaus auf dem Gelände der angrenzenden Kindertagesstätte