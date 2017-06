Ludwigsburg (p). Drei jugendliche Täter sind in Ludwigsburg auf frischer Tat beim Graffitisprühen ertappt worden. Sie waren am Freitagabend kurz vor 20 Uhr auf dem Gelände der Eglosheimer Schubartschule an der Skateranlage zugange und wurden dabei von einer aufmerksamen Bürgerin

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen