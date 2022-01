Drucken Sachsenheim (p). Unter dem Vorwand, einen Wasserrohrbruch überprüfen zu müssen, hat sich ein unbekannter Täter am Dienstag gegen 11 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus am südlichen Ortsrand von Großsachsenheim verschafft. Die lebensältere Anwohnerin wies er an, im... »