Zauberflöte im Theater Pforzheim

Pforzheim (p). Die Oper „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart ist weltweit beliebt und am Theater Pforzheim in der Inszenierung von Thomas Münstermann zu erleben. Im Mittelpunkt stehen die Kinder und deren Kraft der Fantasie. Ausgehend vom Zwielicht eines dämmrigen Schlafsaals entstehen bunte Welten, in denen lauter Abenteuer warten. Am Ostersonntag (1. April) um 19 Uhr kann man sich von den wundervollen Melodien der „Zauberflöte“ entführen lassen.