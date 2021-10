Zahlautomat beschädigt

Freiberg (p). Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr den Zahlautomaten einer Autowaschanlage in der Steinheimer Straße in Freiberg-Beihingen beschädigt. Der Täter, der mit einem Fahrrad unterwegs war, trat mehrfach gegen den Automaten, sodass die Elektronik beschädigt wurde. Darüber hinaus beschädigte er einen Werberahmen, indem er ihn von der Wand riss und auf den Boden schleuderte. Schaden: etwa 1200 Euro.