Ludwigsburg (p). Der Chor „Die singende Oststadtrunde“ tritt am Samstag (30. September) um 10 Uhr auf dem Wochenmarkt in Ludwigsburg auf. Am Marktbrunnen präsentiert der Chor unter der Leitung von Barbara Deseife-Mitchell verschiedene Lieder. Die Wochenmarktkonzerte sind eine gemeinsame Veranstaltungsreihe von Tourismus und Events Ludwigsburg und dem Stadtverband der Gesang- und Musikvereine Ludwigsburg.