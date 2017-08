Ludwigsburg (p). Eine kleine Einführung in die Ludwigsburger Stadtgeschichte bietet die Führung am Samstag (26. August) um 14 Uhr. Hier gibt es Antworten auf die Fragen: Wo lebte Schiller? Warum verlaufen die Straßen in Ludwigsburg meist rechtwinklig? Treffpunkt für die Führung ist am Eingang zum Vorderen Schlosshof.

Karten zu je sechs Euro gibt es bei der Touristinformation sowie direkt beim Stadtführer.