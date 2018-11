Wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Drucken Sersheim (p). Das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 94 10, sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 15.40 Uhr in der Bahnhofstraße in Sersheim ereignet hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer war in Richtung Bahnhof unterwegs.... »