Wie kann eine ehrliche Wirtschaft aussehen?

Pforzheim (p). Die Pandora Papers zeigen, welches Ausmaß illegale Finanzgeschäfte weltweit annehmen. Dr. Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende, und Prof. Dr. Hartmut Walz sprechen am Mittwoch (20. Oktober) um 19 Uhr im Audimax der Hochschule Pforzheim (und im Livestream) darüber, wie eine ehrliche Wirtschaft aussehen kann. Für den Besuch vor Ort ist eine Anmeldung per E-Mail an studium-generale@hs-pforzheim.de oder telefonisch unter 0 72 31 / 28 60 14 bis Mittwoch (13. Oktober) erforderlich.