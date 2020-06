Wie ein Friseurbesuch zur guten Tat wird

Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Einen Schaden von etwa 1500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Skoda hinterlassen, der am Montag zwischen 18 und 19 Uhr in der Talstraße in Bietigheim-Bissingen abgestellt war. Der Wagen stand im Erdgeschoss... »