Hochdorf (p). Im Keltenmuseum in Hochdorf finden nach den Weihnachtsfeiertagen wieder öffentliche Führungen statt: am Donnerstag (27. Dezember) und am Samstag (5. Januar) jeweils um 17.15 Uhr. Dauer eine gute Stunde. Eintritt und Führung kosten sieben Euro... »