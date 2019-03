Markgröningen (p). In einer Informationsveranstaltung am Dienstag (19. März) um 18 Uhr im Annemarie-Griesinger-Saal der Orthopädischen Klinik Markgröningen informiert Dr. Boris Hollinger, Oberarzt am Zentrum für Sportorthopädie und spezielle Gelenkchirurgie, über die Arten und Ursachen von Erkrankungen und Verletzungen am

