Warnung vor Wildunfällen

Drucken Enzkreis (LE). Am heutigen Ostersamstag (11. April) bleibt die Deponie Hamberg in Maulbronn entgegen den sonstigen Öffnungszeiten geschlossen, berichtet das Landratsamt Enzkreis. Auch die Recyclinghöfe im Enzkreis bleiben am Samstag geschlossen. Ab dem 14. April ist die... »