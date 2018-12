Warnung vor Abfallsammlern

Enzkreis (LE). Das Landratsamt Enzkreis warnt vor bestimmten Abfallsammlern, die immer wieder im Landkreis aktiv sind. Häufig finden Bürger Wurfzettel in ihren Briefkästen, auf denen eine „ungarische Familie“ ankündigt, eine Sammlung verschiedenster Altgegenstände durchzuführen. „Wir nehmen alles, was Sie nicht brauchen“, heißt es in den Flyern. Dabei lasse einiges darauf schließen, dass es sich nicht um eine seriöse Sammlung handelt.