Voller Einsatz für den Artenschutz

Drucken Fahrrad am Bahnhof gestohlen Mühlacker (p). Ein Unbekannter hat in Mühlacker beim Bahnhof aus dem Bereich des überdachten Fahrradständers am Mittwoch zwischen 17 und 17.20 Uhr ein abgestelltes Damenrad gestohlen, das mit zwei weiteren Fahrrädern an den... »