Drucken Infoabend zur Saisonarbeit Heilbronn (p). Zu der Infoversammlung „Beschäftigung von Fremdarbeitskräften in landwirtschaftlichen Betrieben“ lädt der Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg für Montag (2. Dezember), 19.30 Uhr, in die Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg, Binswanger Straße, in Heilbronn ein. »