Drucken Ludwigsburg (p). Der offensichtliche psychische Ausnahmezustand einer 25-Jährigen hat am Dienstag gegen 9.45 Uhr in der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg zu einem polizeilichen Einsatz geführt. Die Frau soll dort zunächst versucht haben, mehrere Fahrzeuge anzuhalten. Bislang ist... »