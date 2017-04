Viel Rauch und wenig Feuer in Iptingen

Iptingen (rkü). Mit sieben Löschfahrzeugen, der Drehleiter und mehreren Rettungswagen sind Einsatzkräfte am Montag einem vermeintlichen Wohnungsbrand in Iptingen auf den Leib gerückt. Doch letztlich handelte es sich nur um angebranntes Essen auf dem Herd.

Um 11.43 Uhr wurde Großalarm für die Rettungkräfte aus Wiernsheim, Mönsheim und Mühlacker ausgelöst. Die Leitstelle musste nach einem Notruf davon ausgehen, dass im Iptinger Wohngebiet „In den Schleifwiesen“ Bewohner durch das Feuer in Lebensgefahr waren. Während die meisten Feuerwehrfahrzeuge noch auf der Anfahrt waren, drang bereits ein erster Trupp unter Atemschutz in die Küche ein und brachte die Pfanne ins Freie, in der das Mittagessen Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr baute mehrere Drucklüfter auf, um in der Wohnung möglichst schnell wieder reine Luft zu schaffen.