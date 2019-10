Drucken Wasser ist das vielleicht wichtigste Hilfsgut in Krisenregionen. Mit mobilen Trinkwasseraufbereitungsanlagen sorgt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) für das lebensnotwendige frische und saubere Wasser. Damit im Ernstfall alles reibungslos läuft, fand am Samstag in Mühlacker eine Übung... »