Remseck (p). Im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt von vergangenem Samstagabend an der Stadtbahnhaltestelle in der Cannstatter Straße in Remseck-Aldingen (die VKZ berichtete) ist nun bekannt geworden, dass entgegen der ersten Erkenntnisse der 17-Jährige selbst die körperliche Auseinandersetzung

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen