Enzkreis (os). „E-Government“ – also Verwaltungsgeschäfte auf elektronischem Weg übers Internet abwickeln – wird im Enzkreis zunehmend zum Thema. Die ersten Bausteine wie Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr oder Abläufe im Bauantragswesen können bereits per Mausklick am heimischen Computer genutzt werden.

