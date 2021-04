Drucken Enzkreis (LE). Nachdem das Landesgesundheitsamt an fünf Tagen in Folge für den Enzkreis eine 7-Tage-Inzidenz unter 100 pro 100 000 Einwohner vermeldet hat, hebt der Enzkreis die erst am Karfreitag erlassene Allgemeinverfügung zur sogenannten „Notbremse“ wieder auf. „Diesen... »