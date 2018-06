Wiernsheim (p). Die Feuerwehr Wiernsheim ist kurz nach der Asylcontainer-Brandstiftung (die VKZ berichtete) schon am Mittwoch um 21.34 Uhr zum nächsten Brandeinsatz alarmiert worden. Das Einsatzstichwort lautete Wohnungsbrand an der Iptinger Straße in Wiernsheim. Vor Ort berichteten die Bewohner

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen