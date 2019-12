Verblüffende Vielfalt der Exponate

Von Ulrike Stahlfeld

Der beste Zeitpunkt ein Museum mit Christbaumständern zu besuchen ist vermutlich die Advents- und Weihnachtszeit, und so herrschte in den letzten Wochen in Lienzingen reger Betrieb. Dort gibt es im ehemaligen Rathaus das vermutlich größte Christbaumständermuseum der Welt.

Lienzingen. Seit der Eröffnung am 23. November 2019 erwartet die Besucher in den Museumsräumen eine Ausstellung mit 350 Christbaumständen aus unterschiedlichen Epochen und Ländern. Ein Museum mit Christbaumständern? Da mag sich schon so mancher leicht verwundert am Kopf kratzen. Doch die Besucher sind sichtlich fasziniert: „Oh, das gefällt mir, das weiß ich jetzt schon.“ Freudestrahlend betritt eine Frau den ersten Raum des Christbaumständermuseums. Ein Fernsehbericht in der Landesschau hat sie und ihre Bekannte auf das Kleinod in Lienzingen aufmerksam gemacht. Jetzt steht die Gruppe staunend vor den Exponaten.

„Ich hätte nicht geglaubt, dass es so viele unterschiedliche Teile gibt, das ist wahnsinnig“, stellt Elke Hoffmann aus Illingen fest. Sie selbst sammelt Räuchermännchen und konnte sich bis zu ihrem Besuch im Museum nicht vorstellen, dass es Sammler von Christbaumständern gibt.

Tatsächlich lohnt sich der Blick auf die Details, wie die Museumsbesucher an diesem Sonntagnachmittag feststellen. Bei dem großen schweren, gusseisernen Ständer besitzen die Flügelschrauben, die den Baum halten sollen, die Form von kleinen Engeln. Ein weiteres Exemplar aus der Zeit zwischen 1920 bis 1930 zieren Zeppelin, Eisenbahn, Schiffe und Autos, was die Technikbegeisterung im 20. Jahrhundert widerspiegelt. Was aber haben der Widderkopf und der Halbmond auf dem nächsten Ständer zu suchen? Oder die Elefanten, die auf einem weiteren Exponat zu sehen sind? Verwundert gehen die Besucher weiter.

Annegret Jakob-Bissem ist als Ehrenamtliche bereits im Heimatmuseum tätig. Im Lienzinger Museum lenkt sie an diesem Nachmittag die Blicke der Gäste auf die Besonderheiten. Ein Ständer aus Amerika ist mit Lebkuchen geschmückt, ein anderer stellte den Waldboden dar, also den Ort, wo der Christbaum vielleicht herkommt.

Eine weitere Besonderheit: das Paradiesgärtchen. Durch den Sündenfall seien die Menschen aus dem Paradies vertrieben worden. An Weihnachten aber sei die alte Schuld getilgt, erklärt Annegret Jakob-Bissem welche Bedeutung dieses Modell besitzt. Dann zeigt sie ein kleines Bäumchen, die Tannenzweige sind nicht echt. Sie bestehen aus gefärbten Gänsefedern. „Mir gefällt es sehr gut, dass es auch Hasenständer gibt, also nicht nur weihnachtliche sondern auch naturverbundene Motive“, stellt Andrea Hagenlocher-Hesse fest. Ihre Tochter Claire hat gemeinsam mit Jonathan Dick Aufsicht. Die beiden achten darauf, dass kein Ständer verlorengeht, während das Rätsel um die Hasen als Weihnachtsbaumständer schnell aufgelöst ist. Es handle sich um ein Fruchtbarkeitssymbol, klärt Annegret Jakob-Bissem auf. „Es ist beeindruckend und wunderbar. Diese Einmaligkeit sollte man noch stärker herausstellen“, zeigt sich derweil Ulrich Jänisch beeindruckt von der Ausstellung. Das Museum passe sehr gut zu Lienzingen. Aus historischer Sicht hätten sich die Investitionen auf jeden Fall gelohnt.

Insgesamt umfasst die Sammlung von Heidi Schwarz aus Mannheim über 1200 Exponate. Rund 350 davon sind in der aktuellen Ausstellung zu sehen und einige Besucher hätte sich gerne noch mehr Museumsräume für die Christbaumständer gewünscht. Sie wundern sich, dass die so umfangreiche Sammlung bislang privat untergebracht war. „Mein Mann ist froh, dass ich nur Kaffeekannen sammle“, stellt da eine Besucherin humorvoll fest. Das Christbaumständermuseum befindet sich in der Friedensstraße 10 in Lienzingen. Es hat am heutigen Samstag und am Sonntag (28. und 29. Dezember) jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.