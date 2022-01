Drucken Ludwigsburg (p). Nach der Bundestagswahl 2021 vertreten nun 22 SPD-Abgeordnete das Bundesland Baden-Württemberg in Berlin. Die SPD-Bundestagsfraktion will auch in den Wahlkreisen präsent sein, für die keine sozialdemokratischen Vertreterinnen oder Vertreter in den Bundestag eingezogen sind. Dafür... »