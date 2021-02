Bietigheim-Bissingen (p). Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, Zugang zu einem Verwaltungsgebäude am Kronenplatz in Bietigheim-Bissingen verschafft. Dort begingen sie mehrere Sachbeschädigungen. So wurde der Inhalt von Feuerlöschern im Treppenhaus versprüht und das Türblatt einer Brandschutztüre verbogen. Der Schaden wurde auf etwa 100 Euro geschätzt.