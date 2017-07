Drucken Mühlacker (p). Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch auf ein Baustellengelände an der Bundesstraße 10 bei Mühlacker eingedrungen. Was genau gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Mühlacker, Telefon 0 70 41 / 9 69 30, entgegen. »