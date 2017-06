Vandalen treten Haustür ein

Ditzingen (p). Einen Schaden in Höhe von 2000 Euro haben Unbekannte am Sonntagmorgen in der Hirschlander Straße in Ditzingen angerichtet. Die Täter traten gegen 6.30 Uhr mit Gewalt gegen die Haustür eines Mehrfamilienhauses, sodass