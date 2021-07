Baubeginn für die Erweiterung der Kläranlage Strudelbach in Enzweihingen. Die Planungen für das Projekt laufen bereits seit vielen Jahren, denn langfristig soll die Anlage in der Kernstadt zurückgebaut werden. Der Gemeinderat hatte im Mai den Bau eines zweiten Nachklärbeckens zum Angebotspreis von 2,37 Millionen Euro an die Firma Gebr. Ezel aus Vaihingen vergeben. „Die Fertigstellung hat bis zum 28.4.2021 zu erfolgen“, hieß es damals in der Sitzungsunterlage. Man darf wohl davon ausgehen, dass 2022 gemeint war. Die Verbau-, Erd-, Kanal-und Rohbauarbeiten waren öffentlich ausgeschrieben worden. Sechs Angebote (bis 3,2 Millionen Euro) lagen vor. Für das Becken erhält die Stadt einen Landeszuschuss in Höhe von 919 100 Euro, verteilt auf die Jahre bis 2023. Foto: Arning