Unfallzeugen gesucht

Sachsenheim (p). Im Kreuzungsbereich der Schloßgartenstraße und Ludwigsburger Straße in Sachenheim wurde am Dienstag in der Zeit von 7.55 bis 18.30 Uhr ein geparkter Mazda 3 Kombi auf der linken Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von rund 4000 Euro zu kümmern. Mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und eventuelle sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz, Telefon 0 70 42 / 94 10 zu melden.