Unfallverursacher türmt

Ludwigsburg (p). Nach einem Unfall ist am Dienstag zwischen 21 und 21.30 Uhr der Verursacher geflüchtet. Ein Autofahrer touchierte in der Ludwigsburger Seestraße einen Ford, der auf Höhe eines Restaurants abgestellt war, und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.