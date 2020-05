Unfallverursacher sucht das Weite

Serres (p). Das Polizeirevier Mühlacker sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich vermutlich am Dienstag zwischen 15 und 18 Uhr in der Bergstraße in Serres ereignet hat. In einer Garageneinfahrt stand ein geparkter BMW. Wohl beim Rangieren beschädigte ein Autofahrer das Fahrzeug am linken hinteren Fahrzeugheck und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 2500 Euro. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 70 41 / 9 69 30 bei der Polizei zu melden.