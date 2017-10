Korntal-Münchingen (p). Das Polizeirevier Ditzingen, Telefon 0 71 56 / 4 35 20, sucht Zeugen, die zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, einen Unfall in der Kornwestheimer Straße in Münchingen beobachten konnten. Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen geparkten Skoda und hinterließ einen Schaden in Höhe etwa 1500 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub.