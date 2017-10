Unfallverursacher ist auf und davon

Bietigheim-Bissingen (p). Obwohl er am Dienstag zwischen 13.40 und 22.30 Uhr in Bietigheim-Bissingen einen Schaden in Höhe von 1500 Euro angerichtet hatte, hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Unbekannte beschädigte einen Opel, der auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts in der Otto-Konz-Straße abgestellt war. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 40 50, in Verbindung zu setzen.