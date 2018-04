Ludwigsburg (p). Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 10 und 17.55 Uhr einen auf dem Parkdeck des Landratsamtes in der Alt-Württemberg-Allee in Ludwigsburg geparkten BMW im Frontbereich beschädigt. Anschließend machte sich der Verursacher aus dem Staub. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 2000 Euro.