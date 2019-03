Unfallauto schanzt 30 Meter in Wald

Pinache/Grossglattbach (rkü). Schwere Verletzungen hat sich ein 67 Jahre alter Autofahrer zugezogen, der in der Nacht zu Sonntag verunglückt ist. Von Lomersheim her kommend, bog er an der Einmündung in die L 1125 weder nach Großglattbach noch nach Pinache ab, sondern fuhr aus unbekannter Ursache geradeaus in den Wald. Das Auto schanzte eine Böschung hinunter und blieb etwa 30 Meter neben der Straße auf der Beifahrerseite liegen. Einsatzkräfte der Pinacher Feuerwehr und des DRK Wiernsheim stellten das Auto mit vereinten Kräften auf die Räder, sodass eine zügige Rettung des schwer verletzten Fahrers möglich war. Der Transport zum Rettungswagen wurde durch eine steile Böschung und teils dichtes Unterholz erschwert.

Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe hat sich der Unfall am Sonntag gegen 1.20 Uhr ereignet. Ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer sah zufällig den Warnblinker unten an der Böschung und verständigte die Rettungskräfte. Der Fahrer wurde vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Sein Mercedes musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro.