Unfall unter Alkoholeinfluss

Freudental (p). Eine 30-jährige Audi-Lenkerin ist am Mittwoch gegen 22.15 Uhr mit ihrem Fahrzeug in der Bietigheimer Straße in Freudental mit verschiedenen Verkehrseinrichtungen kollidiert. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach fuhr die Frau mit dem Audi die