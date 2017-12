Unfall: Polizei sucht den Geschädigten

Markgröningen (p). Den Besitzer eines schwarzen Geländewagens sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Donnerstag zwischen 10.30 und 11.15 Uhr auf einem Parkplatz im Kurt-Lindemann-Weg in Markgröningen ereignet hat. An dem Geländewagen, der auf dem oberen Parkplatz des dortigen Reha-Zentrums abgestellt war, dürfte dabei ein nicht unerheblicher Schaden entstanden sein. Der Besitzer des Wagens soll sich beim Polizeirevier Vaihingen melden.