Drucken Enzweihingen (p). Auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Vaihinger Straße in Enzweihingen ist es am Montag zwischen 12.15 und 12.35 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte beim Ausparken einen ordnungsgemäß vor der Bäckerei... »