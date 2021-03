Drucken Vandalismus an Schulen Markgröningen/Ludwigsburg (p). Der Polizeiposten Markgröningen, Telefon 0 71 45 / 9 32 70, sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die zwischen Dienstag, 15.30 Uhr, und Mittwoch, 6.45 Uhr, an einer Schule in der Sudetenstraße in Markgröningen begangen worden ist... »