Unfall auf Kreuzung trotz Ampelschaltung

Bietigheim-Bissingen (p). Einen Schaden von etwa 2500 Euro hatte ein Verkehrsunfall zur Folge, der sich am Dienstag gegen 10.15 Uhr in Bietigheim ereignet hat. In Richtung Ingersheim war ein 57-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter auf der Großingersheimer Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Friedrich-Ebert-Straße / Moltkestraße stieß er mit einer von links kommenden 37-jährigen VW-Lenkerin zusammen, die aus Richtung der Friedrich-Ebert-Straße kam und geradeaus in die Moltkestraße fahren wollte. Der Verkehr wird an dieser Kreuzung durch eine Ampel geregelt.