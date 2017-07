Unbekannter zerkratzt zwei Autos

Bönnigheim (p). Vermutlich mit Vorsatz hat ein bislang unbekannter Täter zwei Hyundai beschädigt, die in der vergangenen Woche zwischen Donnerstag und Freitag auf einem Stellplatz in der Schloßbergallee in Bönnigheim abgestellt waren. Der Unbekannte zerkratzte die jeweilige Fahrerseite und suchte daraufhin das Weite. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde auf rund 3000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Bönnigheim, Telefon 0 71 43 / 2 24 14, bittet Zeugen, sich zu melden.