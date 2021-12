Unbekannte entfernen einen Schachtdeckel

Ludwigsburg (p). Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei in Ludwigsburg gegen noch unbekannte Täter, die in der Nacht zum Dienstag in der Markgröninger Straße einen Schachtdeckel ausgehoben und auf dem Gehweg abgelegt haben. Ein 51-jähriger Lastwagenfahrer fuhr mit seinem Gespann über den Schacht und beim Überfahren platzte ein Reifen des Anhängers. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 18 53 53, entgegen.