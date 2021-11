Drucken Remseck (p). Ein 16 Jahre alter Jugendlicher soll am vergangenen Mittwoch in Pattonville einen 17-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben. Er befindet sich seit Freitag in Untersuchungshaft. Kurz vor 18 Uhr soll der Jugendliche dem späteren Opfer,... »