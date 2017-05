Drucken Türschloss aufgebrochen Ludwigburg (p). Einbrecher sind am Samstag zwischen 19.30 und 20.40 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße in Ludwigsburg eingedrungen. Es ist unklar, wie die Täter in das Gebäude gelangten. Im Inneren brachen die... »