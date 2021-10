Transporter beschädigt geparktes Auto

Korntal-Münchingen (p). In der Keplerstraße in Korntal-Münchingen ist es am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein parkender Audi A4 beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte Verursacher verließ die Unfallstelle. Die Ermittlungen lassen als Unfallverursacher auf einen Schwertransport schließen, der mutmaßlich ein Betonbauwerk transportierte. Eine Zeugin gab zudem an, einen Lastwagen und einen dahinterfahrenden weißen Transporter, beide mit gelben Rundumleuchten, gesehen zu haben.