Kornwestheim (p). Aus unbekannter Ursache hat am Sonntag auf einem Balkon in der Ludwig-Herr-Straße in Kornwestheim ein Tischdeckchen zu kokeln begonnen. Gegen 16.15 Uhr bemerkten die Nachbarn dicken Qualm und alarmierten die Feuerwehr. Da die Bewohner der betreffenden Wohnung nicht zuhause waren, verschafften sich die Wehrleute über eine Leiter Zugang zum Balkon und entfernten das bereits erloschene Deckchen vom Tisch, auf dem es lang.