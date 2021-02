Drucken Freudental/Kirchheim (p). Wie die Polizei mitteilt, haben falsche Bankmitarbeiter am Freitag und Samstag in Freudental und Kirchheim mit ihren Betrugsmaschen rund 40 000 Euro ergaunert. In Freudental hatte eine Frau eine E-Mail erhalten, in der „ihre Bank“ sie... »