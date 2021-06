Theaterkasse wieder normal geöffnet

Drucken Ludwigsburg (p). Jährlich erhalten in Deutschland etwa 500 000 Menschen die belastende Diagnose Krebs. Damit zählt Krebs mit zu den häufigsten Erkrankungen im Erwachsenenalter. Bisher konnten sich die Betroffenen und Angehörigen Unterstützung in den Beratungsstellen in den angrenzenden... »